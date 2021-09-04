ハリケーン直撃の米国　水流がビルの壁を突き破る【動画】

この映像の冒頭では、男性が水浸しの室内を横切っている。男性がその室内を移動し終わった数秒後、突然ビルに激流が押し寄せ、壁を突き破った。室内の家具やデスクは散乱し、あらゆる物がぷかぷか浮いている。
Dramatic video shows a person walking through ankle-deep #floodwater in their family’s basement in #Cranford, #NewJersey When the entire wall caves in as water crashes into the space. #Hurricane_Ida #flooding #Hurricane #Idapic.twitter.com/n4ZJEipmvS— Prateek Pratap (@PrateekPratap5) September 4, 2021
これよりも前、ハリケーン「アイダ」が米国東海岸を直撃した。
2日、ハリケーン「アイダ」の影響による豪雨と洪水で米ニューヨーク州、ニュージャージー州での死者数が22人に達した。
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