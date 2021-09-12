イラク北部の空港でドローン攻撃　死傷者は今のところ無し

テレビ局はツイッターにて「エルビル空港が爆発物の積まれたドローンによって攻撃された」と伝えた。
#BREAKING: There are no immediate reports of casualties in at least one drone attack on Erbil airport.https://t.co/zeIJPeWnlO— Rudaw English (@RudawEnglish) September 11, 2021
空港近くでは「少なくとも3回の爆発」があったと報じられている。
#BREAKING: Explosion at Erbil International Airport seen here and air defences firing pic.twitter.com/pineYpBTKn— ELINT News (@ELINTNews) September 11, 2021
同局はこの攻撃により死傷者が出たという報告はないとしている。
同局によると、エルビル空港への攻撃は今年に入ってすでに4回目。以前の攻撃は、イランが支援するイラク民兵によるものだったと同局は指摘している。
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