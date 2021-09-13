ロシアで小型旅客機が硬着陸、死傷者多数

Летевшая к жениху россиянка разбила нос при крушении самолета под Иркутском



В самолете L-410, который упал в воскресенье, 12 сентября, за четыре километра до населенного пункта Казачинское под Иркутском, пострадала 23-летняя россиянка, которая направлялась к жениху. Пассажир... pic.twitter.com/YRQ78WPns6