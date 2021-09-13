ロシアで小型旅客機が硬着陸、死傷者多数

L410機は9月12日18時15分（日本時間13日0時15分）、イルクーツク州カザチンスコエ村から南西に4キロの地点でハードランディングした。機内には16人が搭乗していた。
Начальник аэропорта Казачинское Борис Калинин предположил, что крушение самолета L-410 в Иркутской области произошло из-за отказа навигационной системы.— Известия (@izvestia_ru) September 12, 2021
По его данным, самолет дважды заходил на посадку из-за отказа навигационной системы:https://t.co/um4Pvs6WrY pic.twitter.com/245wgWrqDV
連絡を受けて非常事態省の職員、警察、医療スタッフが事故現場に向かい、救助活動を実施した。
Летевшая к жениху россиянка разбила нос при крушении самолета под Иркутском— ГлавТвит (@GlavTW) September 12, 2021
В самолете L-410, который упал в воскресенье, 12 сентября, за четыре километра до населенного пункта Казачинское под Иркутском, пострадала 23-летняя россиянка, которая направлялась к жениху. Пассажир... pic.twitter.com/YRQ78WPns6
負傷した12人はいずれも救急隊員が病院に搬送している。
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