日本、新型コロナ変異株スクリーニング検査の割合引き上げへ

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日本政府は、新型コロナウイルス変異株を発見するためのスクリーニング検査の割合について、目安を現状より引き上げる方針。共同通信が、日本の田村憲久厚生労働相を引用して報じた。
共同通信によると、田村氏は18日、記者団に対し、新型コロナウイルス変異株を発見するためのスクリーニング検査の割合について、目安を現行の5～10％から40％程度に引き上げる方針を示した。
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