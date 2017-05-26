心を癒やすインスタグラム　女性のヌードヨガ【写真】

スプートニク日本
アカウントの持ち主は原則的に身元を明かさない。彼女は様々なアーサナ(ヨガの体位・座位)を行っている間にとった裸の写真を公開している。これは確かに、うっとりさせるものがある。「Cosmopolitan」が報じた。
アカウントの女性は、「自らの身体への信頼と愛は、私がヨガを得ることを助けた2つの重要なもの。衣服が無い時、圧倒的に自由に感じ、身体との結びつきがより強くなっていく」と感覚を供給している。
女性が27歳であり、写真が趣味で旅行なしの人生は想像できないということは明らかになっている。女性の恋人は上手い構図を作り上げるのに協力しているほか、ヨガに熱中している。
I love yoga. I love training, stretching, running, playing. I love dancing a lot. I love drawing and painting. Just thinking and writing. I love dreaming, planning and coming up with new ideas. I love decoration and composition. Teaching and helping. I love so much photographing. And books, reading magazines. I love to find out about nutrition, health and fashion. I love museums, movies, theatres and art exhibitions. Conserts and performances. ❤ I love making raw cakes, eating in good reastaurants and I love browsing cookbooks. I love traveling. To see new historical places, nature and culture. I love space sience, philosophy and geography. I love ayerveda and holistic medicine. Conversations with people, hugging and kissing. I love life. ❤️
この女性がこのような趣味を持つ唯一の女性ではない。ロシアにもまた、女性の体の美と調和を示すことを好む女性が見つかった。ヨガトレーナーであり多くの子供を持つ母親のマリーナ・ボブチェンコさんはヨガ中の美しい写真でフォロワーを喜ばせている。
На фото две асаны, в"позе ступы " @ira.potapova моя близняшка Ирина и "cтойка на голове без рук" если первая выполняется без особой подготовки то вторая только под руководством тренера при наличии хорошей прокачанной воротниковой зоны.!☝ 💪 выполняя все сложные силовые асаны я пришла к выводу что заниматься йогой это непросто поваляться в разных позах под медитативную музыку с благовониями и мыслями о прекрасном…это огромный физический труд!! Мой путь к гармонии души и тела оказался через практику,чем бол ше я практикую "физическую"йогу тем больше чувствую и понимаю своё тело! "Как бы красиво мы ни выполняли асану, каким бы гибким ни было наше тело, пока мы не достигли единства тела, дыхания и ума, мы не можем говорить, что занимаемся йогой. Что же такое, в конце концов, йога? Это нечто такое, что мы ощущаем внутри, в самой глубине своего естества. Йога – это не внешний опыт. Мы стремимся к тому, чтобы уделять максимальное внимание всему, что делаем. Йога не похожа на танец или театр. Мы не делаем что-то напоказ. Выполняя асаны, мы сами наблюдаем за тем, что мы делаем и как мы это делаем. Это делается только для себя. Мы одновременно являемся наблюдателями и объектом наблюдения. Следим за собой изнутри и снаружи прислушиваясь дыханию и отсеживая каждое движение своего тела,умение быть одним целым с окружающим миром это путь ведущий к полной гармонии. Благодаря йоге я переоценила и поменяла взгляды на многие вещи научившись закрывать глаза на всё что может выводить из равновесия. Многие боятся впустить йогу в свой мир и зря! йога это не вера,она не противоречит нашим христианским законам каждый может прийти в йогу но не каждый потом сможет уйти 😉 Любви гармонии и отличного вечера😍😙🙏. Не бойтесь открывать для себя новые двери😉
Обещала рассказать про то как я, русская- наполовину украинка,не вегетарианка, христианка, лысая,люблю вино,тренажёрку да ещё и многодетная мама,умудряюсь вещать о йоге и втирать про гармонию души и тела!😆😉 так вот открою новое-старое; "всяк кулик своё болото хвалит" 😉 качелы считают что йога это фигня для ползающих улиток которые сидят и (занимаются безделием) медитируют в лотосе,недавно услышала что йога это занятие для женщин неуверенных в себе которые сами не знают что им надо!😆 и паралельно йоги и йогини (такие все в гармонии с миром 👍) в личку мне пишут что:как можно…вас же читают тысячи а вы говорите о том что едите плоть! Вы же христианка! Йога это духовность! 🙈 мир сошёл с ума! Гармония это полное понимание мира в котором мы живём,это полный контроль над телом в котором я живу и абсолютное власть над собой! Йога это не религия,она учит гармонии души и тела! Всё в нашей голове! И те йоги что что ищат минусы в других, пытаясь упрекнуть в лицемерии никогда не придут к гармонии. У каждого человека она своя. Скажу одно —КОГДА ХОЧЕТСЯ ГОВОРИТЬ ТИХО, КОГДА ЧУВСТВУЕШЬ КОЖЕЙ ВЕТЕР И РАДУЕШЬСЯ ОБЛАКАМ ЗАСЫПАЯ ПОД КРИК ДЕТЕЙ,КОГДА ПОМНИШЬКАЖДУЮ СЧАСТЛИВУЮ МИНУТУ И УЛЫБКИ СВОИХ БЛИЗКИХ…ТОГДА ТЫ ПОНИМАЕШЬ ЧТО ЖИВЁШЬ В ГАРМОНИИ. Я учу гармонии через тело, научитесь себя чувсвовать, поймите как работает ваш человеческий механизм и тогда вы поймёте как управлять своим телом а дальше вы и сами придёте к гармонии👌
Хоть повторюсь и всё же…Немогу это объяснить но попытаюсь! Частозадаваемый вопрос "а почему она постоянно голая!?" Я себя абсолютно комфортно чувствую обнажённой,а попадая в такие места девственной красоты,оставшись на едине с природой, невозможно держать в себе естество, мы все часть природы и одно целое с ней! Разумеется я не хожу голой по улицам города и не практикую в нижнем белье но если я тут вещаю про спорт йогу тело то сложно объяснить и смотивировать в кофточке армани джинсиках прада туфельках лабутэнах и в красном ферари…. любите своё тело!это ваш сосуд за которым надо следить и тогда он вам дольше прослужит,сами вы намного больше, настоящие вы внутри то что никогда нельзя увидеть и потрогать!😉 пропоганда красивого тела 🤔 полагаю это лучший мотиватор сделать первый шаг на встречу к себе новой👌🤗. С марафоном я ещё больше убедилась в этом.и кто бы что ни говорил наша внешность и есть отражение нашего внутреннего мира,нас самих 💖
先にスプートニクはスポーツのやる気を起こしてくれる女性フィットネスブロガー10選を公開した。
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