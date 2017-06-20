ナチスの隠し倉庫が見つかる　アルゼンチン【写真】

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倉庫からはナチスに関連したもの75点が発見。アルゼンチン政府は、これらがナチスドイツの高官のものだったと見ている。アドルフ・ヒトラーの胸像も発見された。
アルゼンチンの安全担当相は、これまでの情報によると、発見されたのはコピーではなくオリジナルだと述べた。
第2次世界大戦後、ナチスドイツの多くの悪名高い活動家が南米に逃亡して裁判を逃れた。
FoxNews: Trove of suspected Nazi artifacts found in Argentina https://t.co/6FL4COeiDE pic.twitter.com/CTuc6gXExR https://t.co/mu2Av6xPec— White House Insider (@House_Insider) 20 июня 2017 г.
— Daily Express (@Daily_Express) 20 июня 2017 г.
— Chicago Tribune (@chicagotribune) 20 июня 2017 г.
先の報道によると、イタリアの町サロで開かれた『狂気の美術館』展覧会では、ドイツ第三帝国のアドルフ・ヒトラーによる絵画などが展示されている。
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