スペインの裁判所は親子鑑定のために発掘するよう言い渡した。

娘認定と遺産に対する権利を主張しているのは占い師ピラール・アベル(59)。アベルさんは2015年3月に裁判所へ訴えを出した。

アベルさんは、彼女の母親とダリが1955年に恋愛関係に入り、ある村で一緒に住んでいたと主張。その村は母親が、近所の家の子どもを養育していた場所だという。

サルバドール・ダリは1989年に死去した。ダリはスペイン・フィゲーラス出身の画家であり、シュルレアリスムの代表的な作家として知られる。

© 写真: Courtesy of the Pushkin State Museum of Fine Arts.

サルバドール・ダリ