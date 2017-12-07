今年最も人気のあったツイートは？【写真】

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最も多くリツイートされたのは、カーター・ウィルカーソンを名乗る米国の学生の投稿。ファストフードチェーン「ウェンディーズ」で１年間にわたり無料でナゲットを手に入れるため、１８００万件のリツイートをユーザーに依頼するものだった。
HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3— Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 апреля 2017 г.
２位は米国のオバマ前大統領のツイートで、様々な人種の子供たちと撮影した写真を投稿したもの。
"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…" pic.twitter.com/InZ58zkoAm— Barack Obama (@BarackObama) 13 августа 2017 г.
「皮膚の色や生い立ち、宗教を理由に他者を生まれつき憎む者はいない」
３位には、米ヒューストンでハリケーンの被害を受けた人々を支援する慈善団体のツイートが入った。
With the current devastation in Houston, we are pledging $0.15 for every RT this gets! Please forward this along to help out those in need! pic.twitter.com/lodyOBE0eG— Penn State IFC (@PennStateIFC) 30 августа 2017 г.
「支援を必要としている人々を助けるため、どうか寄付をお願いします」
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