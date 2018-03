誰もが一度でも感じたことがあるけど言葉にできなかったあの気持ち、日本のアーティストが絵に描く【写真】

画集「果実」が発売されました。https://t.co/q1IU39d5xp

145作品を収録。

Amazon他、全国の書店で買えます。よろしくお願い致します。



My art collection "KAJITSU" has been released.This is a Japanese book.Currently you can buy it on https://t.co/OYx7vUOaFP or bookstores in Japan. pic.twitter.com/FoEIMLeX91