ロシアいち美しい女子大生が決定【写真】

スプートニク日本
優勝賞品としてザレイニクさんは１０万ルーブル（約１７万円）と宝石で飾られた王冠を手に入れた。
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22.11.2018 Я стала обладательницей титула «Краса студенчества России». Спасибо всем за поддержку, поздравления и тёплые слова 🥰 К сожалению, я ещё не успела прочитать все поздравления, но обязательно скоро это сделаю. А сейчас, в этот солнечный день, я наслаждаюсь проделанной работой и привыкаю к новому титулу 👑 #красастуденчествароссии #рсв #рсм #pnzgu
ザレイニクさんのＳＮＳのプロフィールには、彼女がロシア新体操スポーツマスターだと記されている。
コンテスト参加には５段階評価の成績で４以上を持ち、ロシア史に関する問題に答える必要がある。
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