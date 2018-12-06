宝くじで高額当選した年金受給者夫婦：私たちはやっぱり思い切ってお金を使えない【写真】

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フレッドさん（６７）とレスリーさん（５７）のヒギンズ夫妻は、８月に宝くじ「ユーロミリオンズ」で５８００万ポンド（約７３００万ドル）という巨額の当選金を手にした。
ICYMI this week: Despite becoming £58 million richer overnight, Fred and Lesley Higgins are remaining modest about their new-found fortunes and what they plan to do with them. https://t.co/cklDxhPhdG pic.twitter.com/ezZcu3l4OQ— The Press & Journal (@pressjournal) 5 августа 2018 г.
ヒギンズ夫妻は、４３万ポンド（約５５万ドル）で住宅を購入した。これは同夫妻にとって最も高額な買い物となった。また新車のアウディＡ５とBMWも買い、外国にも１度出かけた。
#FridayFeeling incoming, courtesy of Fred and Lesley Higgins!— The National Lottery (@TNLUK) 31 августа 2018 г.
The lucky couple won £57M on #EuroMillions and are back with a special message for tonight. 🤞 pic.twitter.com/GLGZU95P66
だがレスリーさんは、億万長者になったことを認めながらも、「私は何でも値下げ品を買うことに慣れてしまいました。私はバッグや靴などに目を付けておいて、値下げになるまで待つんです。これはもう頭に刻まれているんです。私たちの年齢では変わることはないでしょう」と語った。
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ヒギンズ夫妻は、借金や金銭の問題がなかったため、当選金をより責任ある使い方をすることになったと語っている。
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