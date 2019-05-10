ＢＢＣ司会者、メーガン妃の第１子をチンパンジーと同一視して解雇される

スプートニク日本
ベイカー氏は８日、男女が、服を着たチンパンジーと一緒に立っているモノクロ画像をツイッターに投稿した。画像には「王室の赤ちゃんが退院」という説明文が付けてあり、英国で大きな反響を呼んだ。
You mean to tell me some people don’t find this tweet of Danny Baker offensive? Y’all are just as disgusting. pic.twitter.com/mY6pZrxPVQ— Calvin Mccrimon (@calvinmccrimon4) 9 мая 2019 г.
その後、ベイカー氏は謝罪し、投稿を削除したが、批判の嵐は収まらなかった。
BREAKING Danny Baker FIRED from BBC Radio 5 Live over 'racist' royal baby tweethttps://t.co/lNIkk0waMn pic.twitter.com/8eTtklWuzA— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) 9 мая 2019 г.
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