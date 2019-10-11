グレタ・トゥーンベリさんの人形がローマの橋に吊るされる【写真】

伊紙「コリエーレ・デラ・セラ」によれば、人形には英語で「グレタは私たちの神」と書かれた札がつけられていた。
Vergognoso il manichino di @GretaThunberg ritrovato appeso a un ponte nella nostra città. A lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta @Roma. Il nostro impegno sul clima non si ferma. pic.twitter.com/YXMXMJDA3D— Virginia Raggi (@virginiaraggi) October 7, 2019
ラッジ市長は、この「恥ずべき」出来事に関して、トゥーンベリさんとその家族に遺憾の意を伝えた。同紙によれば、この人形の出現には「Gli Svegli（覚醒）」という組織が関与しているという。警察が捜査を始めている。
9月23日、16歳のグレタ・トゥーンベリさんが国連気候行動サミットで発言し、各国の政治家たちに、彼らが彼女と彼女の同年代の若者たちから未来を奪ったと訴えた。トゥーンベリさんの発言に対し、米国のトランプ大統領とロシアのウラジーミル・プーチン大統領が応えている。
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