フォーブス誌　「最も影響力のある女性100人」を発表

Introducing: The World's Most Powerful Women 2019 https://t.co/p9iLTLZgn8 #PowerWomen pic.twitter.com/KKKIz6B7IX— Forbes (@Forbes) December 12, 2019
2位には国際通貨基金（IMF）のクリスティーヌ・ラガルド専務理事、3位にはナンシー・ペロシ下院議長が入った。
- クリスティーヌ・ラガルド専務理事© AFP 2019 / Saul Loeb
- ナンシー・ペロシ下院議長© REUTERS / Erin Scott
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© AFP 2019 / Saul Loeb
クリスティーヌ・ラガルド専務理事
フォーブス誌は、メルケル首相は同ランキングで9年連続1位であること、欧州の反移民感情と戦い続けている点に触れている。3位のペロシ下院議長は、米国のドナルド・トランプ大統領の弾劾手続きを進める中心人物。
20位は米テレビ司会者のオプラ・ウィンフリー氏、40位に英国のエリザベス2世女王、そしてトランプ大統領の娘であり大統領補佐官のイヴァンカ・トランプ氏は42位にランクインした。
Ivanka Trump ranked No. 42 on this year's list of the most powerful women in the world https://t.co/OQEFrqWNHH #PowerWomen pic.twitter.com/8saYBfVzG4— Forbes (@Forbes) December 12, 2019
100位は、タイム誌の「パーソン・オブ・ザ・イヤー（今年の人）」に選ばれた女子高生環境活動家のグレタ・トゥーンベリさんだった。
このランキングに入った唯一のロシア人女性は、ロシア連邦中央銀行のエリヴィラ・ナビウリナ総裁（53位）。日本人女性の選出はなかった。
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