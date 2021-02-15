アフガニスタンで数十台のタンクローリーが爆発、数億ドルの被害【動画】

現地メディアによると、火災は13日に国境付近の町、イスラム＝カラで発生した。
#Afghanistan Feb13 2021— disaster today (@DisasterToday) February 14, 2021
Dozens injured in massive fire at customs post on Iran-Afghanistan border.
Dozens of gas and oil tankers have exploded.
Al menos 10 personas heridas en Agfanistán, tras la explosión de un camión cisterna que transportaba gas.#disastertoday#afganistan pic.twitter.com/OQDNwkvLud
目撃者によると、数十台のタンクローリーが爆発したという。この火災で17人が負傷した。
Afganistan'ın İran sınırındaki gümrük bölgesinde şiddetli patlama https://t.co/AFNVaJm1L5 pic.twitter.com/9lsARMxIuZ— Mepa News (@mepanews) February 13, 2021
財務省によると、消火活動には一昼夜を要し、火災は14日午後に完全に消し止められた。消火活動には隣国イランの消防隊も動員された。
İran ile Afganistan sınırındaki yangında şu ana kadar 500 tankerin yandığı belirtiliyor pic.twitter.com/85auuM6DQj— MuhammetKurşun محمد (@kursunmuhammet) February 14, 2021
現場には専門家チームが派遣され、火災の被害状況を確認している。現時点では、この火災により投資家らは数億ドルの損失を被ったと見積もられている。
現地メディアによると、この火災により燃料や輸入品を積んだ数千台の車両に被害が発生したとのこと。いずれも税関所に停車していた車両と見られている。
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