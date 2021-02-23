韓国の航空会社、ボーイング777機の運航停止

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韓国の大韓航空とアシアナ航空は、21日に米国で旅客機からエンジンの部品が落下したことを受けて、同じエンジンを搭載する同型の旅客機の運航を停止すると発表した。
21日（現地時間20日）、米ユナイテッド航空の旅客機ボーイング777型機のエンジンが飛行中に損傷し、空港に引き返した。部品は米国西部のコロラド州の住宅街に落下した。負傷者は報告されていない。これを受け、ボーイング社は777型機の運航停止を要請した。日本の国土交通省も22日、国内の航空会社に対し、同じエンジンを搭載する同型の旅客機の運航を停止するよう指示した。
これを受けて韓国の大韓航空は23日、同じエンジンを搭載する16機の運航の停止を決めた。韓国のアシアナ航空は22日から9機の運航を停止している。
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