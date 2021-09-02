Twitter、収益化できる新機能「スーパーフォロー」を提供開始

Twitterは2日、月額サブスクリプションによってユーザーが収益を得られる新機能「スーパーフォロー（Super Follows）」の提供を開始した。

Twitter社のブログでは「本日、フォロワー限定でコンテンツを共有することで月収を得られる新機能・スーパーフォローを提供できることをうれしく思います」と述べられている。

introducing Super Follows—a paid monthly subscription that supports your favorite people on Twitter AND gets you access to ::puts sunglasses on:: super Tweets



rolling out in US and Canada on iOS only … 😏 for now pic.twitter.com/Mb9sgxbw5F — Super Follows (@SuperFollows) September 1, 2021

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この機能は現在、米国でのみ利用可能となっている。利用には18歳以上の米国のユーザーで、フォロワー数が1万人以上、過去30日間のツイート数が25件以上などの条件がある。

日本を含む世界各国でも、数週間以内に提供が開始されるという。

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