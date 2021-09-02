Twitter、収益化できる新機能「スーパーフォロー」を提供開始

Twitter社のブログでは「本日、フォロワー限定でコンテンツを共有することで月収を得られる新機能・スーパーフォローを提供できることをうれしく思います」と述べられている。
introducing Super Follows—a paid monthly subscription that supports your favorite people on Twitter AND gets you access to ::puts sunglasses on:: super Tweets— Super Follows (@SuperFollows) September 1, 2021
rolling out in US and Canada on iOS only … 😏 for now pic.twitter.com/Mb9sgxbw5F
報じられた。スーパーフォローは月額課金機能で、月額料金を払うフォロワーに限定ツイートやプレビュー、限定スペースなどを提供することができる。料金は2.99ドル（約330円）、4.99ドル（約550円）、9.99ドル（約1100円）から選択できる。
この機能は現在、米国でのみ利用可能となっている。利用には18歳以上の米国のユーザーで、フォロワー数が1万人以上、過去30日間のツイート数が25件以上などの条件がある。
日本を含む世界各国でも、数週間以内に提供が開始されるという。
関連ニュース
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)