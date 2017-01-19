イラン最古の高層建築で火災、建物は倒壊　【写真、動画】

قسمتي از ساختمان پلاسکو ریزش کرد، امروز مردم تهران با ساختمان پلاسكو براي هميشه خداحافظي ميكنن pic.twitter.com/o1cbFBQzwX — هوشنگ (@j_a_y7) 19 января 2017 г.

倒壊した建築物の名称は「プラスコ」。イランの救難救助隊のピル・フセイン・クリヴァンド代表はプラスコの倒壊について火災発生が原因と説明し、建物内には消防士、レスキュー隊が残されていることを明らかにしている。

​イラン通信によれば、倒壊した「プラスコ」ビルは１７階建て。テヘランでは最も古い高層建築に数えられる。火災発生時刻は現地時間で１９日朝８時頃。イラン通信の把握したところでは犠牲者の数は２５人にのぼっている。スプートニク通信が現地の医療関係者に問い合わせたところでは、倒壊したビルの瓦礫の下から３５人の負傷者が救助されている。

#پلاسکو پیر چند ساعت بیشتر دوام نیاورد

تصاویری از بقایای پلاسکو pic.twitter.com/D673TjBynS — H.Soleimani (@MashreghNews_ir) 19 января 2017 г.

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