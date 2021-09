魂の祈りに毒の川：ドローン写真コンテスト入賞作品

今年で7回目を迎える同コンテストには世界100か国以上のカメラマンから約1万4000点の作品が応募が集まった。

その中でグランプリ「Photo of the year」に選ばれたのはノルウェー出身のカメラマン、Terje Kolaas氏の作品『冬を迎えるコザクラバシガン(Pink-Footed Geese Meeting the Winter)』。雪の積もるノルウェー中央部へやってきた数千羽ものコザクラバシガンを見事なコントラストで撮影した。