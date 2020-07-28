トランプ大統領に新しいあだ名　ペロシ米下院議長が番組中に発表

ペロシ米下院議長は「トランプ大統領に新しいあだ名をつけました。それは、Mr. Make Matters Worse（ミスター『この先、より劣勢に立たされる』）です」と、トランプ大統領の新型コロナウイルス対応のコメント中に発表した。
.@SpeakerPelosi on @RealDonaldTrump's handling of #COVID19 crisis as country aims to return to normal:— Face The Nation (@FaceTheNation) July 26, 2020
"I have new name for him, Mr. Make matters worse. He has made matters worse from the start. Delay, denial, 'it's a hoax', 'it's a miracle' and the rest." pic.twitter.com/Cy7FBEkYut
ペロシ米下院議長は番組で、トランプ大統領が当初新型コロナウイルスの存在を否定したことで、米国内が苦境に陥ったと指摘した。
ペロシ下院議長は以前、新型コロナウイルスに「トランプウイルス」とのあだ名をつけた。ペロシ氏によると、ウイルス蔓延時にトランプ大統領が米国人に悪い手本を示したため、国民はソーシャルディスタンスや安全対策をおろそかにするようになったという。
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