イスラエル首相官邸前でデモ　参加者1万5000人【動画】

8月8日午後、エルサレムのバリフル通りで大規模なデモが発生した。デモの参加者らはネタニヤフ首相の行動や新型コロナウイルスのパンデミックによって生じた経済危機に対する政府の対応を批判した。
警察は応援部隊をデモの現場に派遣し、対応にあたった。警察は感染拡大防止対策を取りながら抗議活動を行うよう呼び掛けた。
Tonight’s anti-Netanyahu protest in Jerusalem is remarkable.— Joshua Potash (@JoshuaPotash) August 1, 2020
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これに対しネタニヤフ首相はマスコミがデモを扇動し、デモの参加者と野党支持者による「人殺しをそそのかしている」として批判した。
הליכוד:— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 8, 2020
בזמן שראש הממשלה נתניהו נלחם כדי להחזיר את כלכלת ישראל לשגרה ולהעביר כספים ומענקים לאזרחי ישראל, ערוץ 12 עושה הכל כדי לעודד את הפגנות השמאל הקיצוני של לפיד ואיימן עודה, שמסיתות לרצח נגד ראש הממשלה ומשפחתו. pic.twitter.com/6bsOvfKbdg
ネタニヤフ首相はツイッターに投稿し、首相が経済の立て直しに加え、イスラエル市民への経済支援に取り組んでいる最中に一部のマスコミは野党を支援し、「首相とその家族の殺害をそそのかしている」と批判した。
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