EU常任代表　ブレグジットに関する新たな合意を確認

自身のツイッターでフィッシャー氏は、英国との貿易協定と協力の効力が1月1日から発効されることが確認されたと表明した。同氏は、この決定の正式な確認は、EU加盟国から書面による承認を受けた後の29日に予定されると述べた。
‼️Green light for #BrexitDeal: EU Ambassadors have unanimously approved the provisional application of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement as of January 1, 2021.— Sebastian Fischer (@SFischer_EU) December 28, 2020
👉 Next step: Final adoption by use of written procedure. Deadline: Tomorrow, 15.00 hours. #TCA #COREPER 🇪🇺🇬🇧 pic.twitter.com/k76Iei9xm0
24日、英国と欧州委員会の代表は、1ヶ月におよぶ交渉を受け、貿易を含む今後の協力で合意に達した。協定は、EU各国の承認と欧州議会および英国議会の批准を必要とする。
今回の合意はEUと英国の貿易と通信システム、漁業、エネルギー、安全保障および他分野での協力におよんでいる。
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