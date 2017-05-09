戦勝記念日がロシアで最も大事な祝日なのはなぜ？

スプートニク日本
戦勝記念パレードで演説したプーチン大統領は、第2次世界大戦が防げなかったのは、世界の主要国の不統一と、犯罪的イデオロギーの容認のためだったとして、次のように述べた。
「我々には、勝利が膨大でかけがえのない犠牲を代償にして得られたこと、戦争が無数の命を奪っていったことを覚えておく義務がある。この化け物じみた悲劇を阻止できなかったのは何よりも、犯罪的な人種的優越主義と、世界の主要国の不統一によるものだ。」
Сегодня трудно даже представить, что когда-то люди могли узнать о происходящем во время Второй Мировой войны только из радио. Представляете, что было бы сегодня, случись такая война. Facebook пылал бы, Twitter ломился бы от хештегов, Google приостановил бы работу в Германии… Я хочу верить в то, что прогресс, который за последние 20 лет вывел человечество на новый уровень, смог бы сохранить нас от подобной войны… Но ведь он не сохранил нас от Ирака, Сирии, Ливии и многих других войн, которые ведутся на Земле? Так когда же Homo Sapiens перестанут истреблять друг друга, руководствуясь какими бы то не было целями… Наш осознанный опыт восприятия изменяется в зависимости от интерпретации. У этой войны только одна интерпретация — смерть ради жизни сегодняшних нас. Нас бы не было, если бы ход истории повернулся в другую сторону. Мы не способны полностью понять и оценить через какие испытания прошли наши родные, чтобы мы сегодня могли быть счастливыми и беззаботными в этот праздник победы добра над тотальной жестокостью и злом. Но мы же способны предсказывать будущее и составлять гипотезы о том, что произойдёт. Мы и только мы решаем быть войне или не быть. В эпоху уникальных человеческих открытий, появления надежды на возможную экспедицию на Марс, создания искусственного неокортекса и ожидаемого контроля над многими болезнями, мы не имеем права быть безразличными к войне. Мы, как страна, как нация, которая пережила самую страшную войну 20-го века, должны неустанно напоминать миру о том, что ничьё господство не стоит ни одной человеческой жизни, потому что любое господство рано или поздно заканчивается. Светлая память героям. Вы подарили нам жизнь, мы передадим память о вашем подвиге будущим поколениям, чтобы никто и никогда не забывал о той цене, которую вы заплатили за нашу жизнь. С праздником Победы! С 9 мая! #9мая #ДеньПобеды
ロシアの全家族では子孫の平和な未来のために戦った祖父母を覚えており、今日、感謝を表している。しかし5月9日はロシアだけにとってのきっかけなのではなく、全世界にとって、過去の誤ちを繰り返さずに、地球の平和を全力で護ろうとする大切さを思い出すきっかけでもあるのだ。
- 「不滅の連隊」活動© Sputnik/ Pavel Lisitsyn
- 「不滅の連隊」活動© Sputnik/ Alexey Filippov
- 「不滅の連隊」活動© Sputnik/ Kirill Kallinikov
- 戦勝記念パレード© Sputnik/ Vitaliy Ankov
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