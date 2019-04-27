最も美しい「ロシア国家親衛隊」の女性職員が選ばれる【写真】

スプートニク日本
フラムツォワさんはエカテリンブルク在住。インスタグラムによると、フラムツォワさんはボディフィットネスをしており、定期的に大会に出場し、健康的なライフスタイルを送っている。
Посмотреть эту публикацию в Instagram
⠀ ⠀ ⠀ Ребятки! Крайний рывок💪🏽✅ (победа за мной была в окружном)👉🏾Далее финальный этап конкурса ""КРАСА РОСГВАРДИИ" ON-LINE ГОЛОСОВАНИЕ!!! Оно длится всего 2 дня, по этому прошу Вас проявить активность и поддержать меня 👉🏾(на 4 странице либо по букве Х ). 🌷🌷🌷 Переходите по ссылке:👉🏾👉🏾👉🏾 ⠀ http://rosgvard.ru/ru/Page/Index/krasa-rosgvardii-online-golosovanie?character=Х _____________________________________________________ #Фотоконкурс #КрасаРосгвардии #яЗащитник #Росгвардия #РосгвардияУрал #ФСВНГ #ВсегдаНаСтраже #яВыбираюМир #язабезопасность #РосгвардияЕкатеринбург #ДниРосгвардии #ДеньРосгвардии #АкцияРосгвардии #27марта #москва #екатеринбург #россия #небо #я #уральскийокруг
広報部の発表によると、フラムツォワさんは５万７０００票以上を獲得した。
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Смотреть можно вечно на три вещи❗️ ⠀ 1. Огонь 🔥 ⠀ 2. Вода 💧 ⠀ и как ⠀ 3. @khramtsovaaniya_ifbb пашет💪🏽пока что по лайту, но стабильно!Так и работаем 💪🏽🤪 ⠀ И, кстати, ухожу с @fitnessfunclub 😯🙅🏼♀️ ❓Кто знает, какой спортзал будет следующим спортивным пристанищем для меня 😎❓ ⠀ ________________________________________________________ ⠀ #фитнес #фитнесс #фитнесбикини #фитнесклуб #фитнесмама #fbso #фитнеседа #фитнестренер #фитнеспитание #фитнесдома #фитнесдневник #фитнесмотивация #россия #фитнесцентр #инстафитнес #гимнастика #гимнастка #тренер #тренеровка #тренера #тренеровки #зарядка #спорт #спортзал #здоровье #здоровоепитание #здоровыйобразжизни #москва #екатеринбург #нутрифит
コンテストには、ロシア全地域から国家親衛隊の女性隊員や女性職員１０００人以上が参加した。
国家親衛隊は２０１６年に創設された。広い権限を持つ治安部隊で、過激主義対策やテロ対策に参加し、ロシアの領土保全を維持し、武器の流通を規制し、警察と一緒に集会や抗議行動で秩序を監視する活動などを行っている。
関連ニュース
台湾の市場で、最も美しい魚売りの女性が見つかる【写真・動画】
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)