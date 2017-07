スプートニク日本

スマホのパワーはベンチマーク「AnTuTu」を使って調べられ、「AnTuTu」の開発者らは新たなランキングを発表した。

2位に入った iPhone 7 Plusはこれまで何か月にもわたって首位を占めていた。3位は中国のXiaomi Mi6でこれにサムスン・ギャラクシーのS8 と Galaxy S8+が続いている。

先ほど、米テキサス大学オースティンの研究者は、スマートフォンの存在は電源が切れていても人の注意をそらし、認知能力の低下に導くと論文は科学誌『Journal of the Association for Consumer Research』に掲載された。