スプートニク日本

人工知能は、中国の人気ポップス歌手クリス・リーのミュージック・ビデオでその能力を発揮した。

© Fotolia/ Tatiana Shepeleva 独自言語を開発して会話を始めたロボット、フェイスブックが停止

なお人工知能はこれまでに 音楽や芸術作品の制作 に使われたことがあるが、ミュージック・ビデオの制作は初めて。インテル社は、自社の人工知能が同分野に初めて貢献したことを大変誇りに思うと指摘している。

人工知能は、プロデューサーらがつくったクリス・リーの曲「Today is Rainy Day, But we are together」のミュージック・ビデオに美しい特殊効果を加えた。

まずニューラルネットワークがビデオを分析し、リーが映っている場面を選び出し、その顔の3次元モデルを作成した。その後、人口知能はビデオの内容と関連性を持つ、各場面に適した特殊効果をつくりだした。リーの顔を追跡することを習得したニューラルネットワークが、シャボン玉や水しぶきなどの様々な効果を顔に加えたほか、顔に画像も映し出した。