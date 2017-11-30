NASA　新たな火星探査機「マーズ２０２０」の製造に着手【写真】

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同プロジェクトの主な課題は、火星に存在していたかもしれない生命の痕跡を探すこと。
Are we alone in the universe? In just a few years, our next Mars rover will seek signs of ancient life by studying terrain on the Red Planet. Meet our #Mars2020 rover: https://t.co/PfYzut3Kad pic.twitter.com/Pk9D5n3zVo— NASA (@NASA) 28 ноября 2017 г.
新たな探査機はキュリオシティを基盤につくられるが、別の装置一式も装備される。それらの主な目的は、２０１２年の時のように水の痕跡を探すことではなく、過去と現在に火星に生命が存在できる能力を調べること。
火星探査機「マーズ２０２０」には、火星の土壌に「生命」が存在したかもしれない痕跡を見つけることのできる紫外線レーダーや分光器、深い場所で氷や水の層を探すことのできるレーダーやカメラの新たなセットなどが搭載される。
NASA’s Mars 2020 Mission: Hardware Similar To Curiosity Rover, Different Science Objectives https://t.co/U6897FbEOK pic.twitter.com/jccuIl66w0— Space Newz (@Space__Newz) 29 ноября 2017 г.
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