ニューホライズンズ、天体ウルティマトゥーレの高解像度画像を入手

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ウルティマ・トゥーレ表面には半径数キロメートルのくぼみや、発生原因がまだ不明の白い斑点が見える。
NEW: #UltimaThule, now in higher-res! 📸 Both lobes now show many intriguing light & dark patterns of unknown origin, which may reveal clues about how it was assembled during the formation of the #solarsystem! @NASANewHorizons https://t.co/KK3T8ZFt3u pic.twitter.com/ULsF6atWUH— Johns Hopkins APL (@JHUAPL) 24 января 2019 г.
ニューホライズンズのミッションチーフ、アラン・スターン氏は「ウルティマ・トゥーレの２つの部分が異なる地理学的起源を持っていることに疑いはない。近いうちに小惑星の秘密を暴ける新たなより高品質な写真を手にできるでしょう。」
ウルティマ・トゥーレは探査機が到達した地球から最も離れた天体だ。
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