ニューヨーク州で発見　世界最古の化石森林【写真】

この発見に関する情報は英国カーディフ大学HPに掲載されている。研究者らによると、発見された樹木は現ニューヨーク州を3億8600万年覆っていた広大な森林の一部だったという。
The role of ancient trees and the creation of our modern atmosphere. https://t.co/d2kf3eDJd2 #ZeroGravity.Life #zero-GOctave— ZeroGravity.Life (@zeroglife) December 22, 2019
これまで、最古の森は同じくニューヨーク州のギルボアに存在すると考えられていた。
Fossil trees reveal world's oldest forest grew on New York mountains https://t.co/Yl06LNnuVg pic.twitter.com/ees9K2AEEA— New Scientist (@newscientist) December 20, 2019
また調査の結果、地球最古の森は洪水により破壊されたことが分かった。
Scientists Unearth World’s Oldest Forest In A New York Quarryhttps://t.co/0S0lVmkNwN pic.twitter.com/2gAhbw8B6q— IFLScience (@IFLScience) December 19, 2019
これは採掘場調査の際に同じく発見された大量の化石化海洋生物により裏付けられている。
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