4つのセルフカメラを備えたスマートフォンを開発【写真】

特許は中国の国家知識産権局のデータベースで公開された。公開されたデータによれば、同社が登録したのは3タイプのデザインからなるスマートフォン。第1にフロントパネルの各隅にはそれぞれフロントカメラが搭載され、第2、第3として、カメラがディスプレイ上部の両端にペアで備えられる。
Vivo Patents 3 smartphone design's with Quad Selfie cameras 😂😂#Vivo #VivoS1Pro #vivox30 #vivov17 #VivoMobiles pic.twitter.com/9Qh6UIzuCA— GadgetsFlix (@GadgetsFlix) December 28, 2019
ツイッターのユーザーたちはジョーダンまじりに新しい特許についてのニュースを受け取った。彼らはこのスマートフォンがSamsung Galaxy S10+や Xiaomi Redmi K30に似ていることに注目した。
Samsung Galaxy S10 Plus Price in India, Full Specifications, No Cost EMI, Exchange Offers— mobilefones.in (@Mobilefones2) December 27, 2019
12GB RAM | 1TB Storage
8GB RAM | 512GB Storage
8GB RAM | 128GB Storage
> Triple rear camera setup: 16MP with f2.2 aperture ultra wide + 12MP with f1.5 an https://t.co/lqyIYMrX8d pic.twitter.com/jz8O6fYt6g
Xiaomi Redmi K30 5G sales launch date is known https://t.co/tHXnZl3bF8 pic.twitter.com/W3ptdLHlGO— Gearcoupon (@gearcoupon) December 30, 2019
特許がいつ登録され、Vivo社が4つのカメラを搭載したデバイスをリリースするのかについては、まだ明らかにされていない。
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