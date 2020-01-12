ユース五輪フィギュア　ペア金銀はロシア

ショートプログラム終了時点で首位に立ったパンフィロワ＆ルィロフ組は12日（日）のフリーで127.47点を出し、合計で199.21点となり最終順位1位となった。
🥇 Это золото! Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов — лучшие в парном катании!— Олимпийские игры (@Olympic) January 12, 2020
И достаточно посмотреть видео, чтобы в этом убедиться 😍#Lausanne2020
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銀メダルは同じくロシア代表のディアナ・ムハメトジャノワ＆イリヤ・ミロノフ組（175.42点）が獲得した。
🥈 Серебро в парном катании также выиграли россияне — Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, наши самые пламенные поздравления!#Lausanne2020 pic.twitter.com/XomCrSHcSG— Олимпийские игры (@Olympic) January 12, 2020
3位にはジョージア（グルジア）代表のアリーナ・ブタエワ＆ルカ・ヴェラワ組（157.29点）が入った。
1月9日から22日にかけて、スイスのローザンヌで第3回冬季ユースオリンピックが開催されています。
今回の冬季ユースオリンピックには、世界70カ国以上から集った15歳から18歳までの選手1880人が参加する予定。16の競技でメダル争いが繰り広げられます。
日本からは、フィギュアスケートに鍵山優真選手、河辺愛菜選手をはじめ、7競技に72人の選手が参加予定です。
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