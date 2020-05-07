スポーツ・教育センター「サンボ70」、コーチ変更のトルソワを除籍へ

６日、サイト「Sport24」は、フィギュアスケート欧州選手権で3位だったトルソワがトゥトベリーゼ氏のもとから去り、プルシェンコ氏の指導を受けることになったと報じた。
さらにライシェフ所長は「スポーツ・教育センター『サンボ70』には26種類のスポーツがあるが、フィギュアスケートで起こったようなコーチ変更という不躾な状況に直面したことは一度もなかった。交渉せず、すべての関係者と話し合うこともなくコーチを変更することは、特に国全体が共通の災い（新型コロナの感染拡大）を克服することに集中しているこのような危機的状況のときには、裏切り行為だといえる」と指摘した。
ライシェ所長によると、コーチ変更についてしかるべき形で合意された唯一のケースがエフゲニア・メドベージェワのコーチ変更だった。
所長は「ジェーニャ（メドベージェワの愛称）は偉大な選手であり、世界選手権では2度優勝し、オリンピックでは2個の銀メダルを獲得している。我々はジェーニャとその家族と素晴らしい関係を持っている。ジェーニャはロシア、モスクワ、『サンボ70』のために演技し続けている。ジェーニャは世界選手権で銅メダルを獲得した。しかし彼女でさえもコーチを変更したときにはたくさんの困難に直面した」と指摘した。
トルソワにとって今シーズンは比較的芳しくないものとなった。フィギュアスケートグランプリ（GP）シリーズで2度優勝した後、３つの大会（ＧＰファイナル、ロシア選手権、欧州選手権）でアンナ・シェルバコワとアリョーナ・コストルナヤに敗れて3位という結果に終わった。
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Сегодня многие обсуждают переход Александры Трусовой к другому тренеру. Саша тренируется в «Хрустальном» 9 лет, в 2016 году перешла в группу к Этери Георгиевне Тутберидзе, нашему выдающемуся наставнику. Благодаря их совместной работе, Трусова в 15 лет - уже двукратная чемпионка мира среди юниоров, дважды выигрывала этапы Гран-при, завоевала бронзу чемпионата Европы. Как и многие спортсмены «Самбо-70», Александра у нас не только тренируется, но и учится в школе. В 2017-м году «Самбо-70» окончила Женя Медведева, в этом году заканчивает 11-й класс Алина Загитова. Трусова сейчас в 9-м классе. Но в случае, если спортсмен решает тренироваться в другом месте, согласно уставу, мы будем обязаны его отчислить из общеобразовательной школы. За 50 лет существования «Самбо-70» мы разработали уникальную систему, при которой наши спортсмены получают максимальную поддержку. В Центре спорта и образования «Самбо-70» 26 видов спорта, но никогда мы не сталкивались с такой некорректной ситуацией с переходами, как в фигурном катании. Всегда решение о переходе спортсмена такого уровня принимается с руководством Департамента спорта, руководством спортивных школ. Ведь именно они на протяжении всей карьеры финансируют спортсменов, организуют тренировки, выезды на соревнования, решают множество вопросов, в том числе и личных. Совершать переход, не проведя переговоров, не обсудив это со всеми заинтересованными сторонами, тем более, в такой критический момент, когда вся страна сосредоточена на преодолении общей беды, можно назвать предательством. Мы уже сталкивались с такими ситуациями. Талант Этери Тутберидзе вызывает у многих зависть, предпринимаются попытки переманить ее учеников. Все знают эти случаи, и видели, что некрасивые уходы не принесли желаемого результата. Единственный раз, когда переход к другому тренеру был согласован как надо - переход Евгении Медведевой. Женя - выдающаяся спортсменка, двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпиады. У нас прекрасные отношения с ней и ее семьей. Она продолжает выступать за Россию, Москву, «Самбо-70». Женя завоевала бронзу ЧМ, но даже ей при переходе пришлось столкнуться с немалыми трудностями. Перемены - всегда непросто.
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