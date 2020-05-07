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    アレクサンドラ・トゥルソワ

    スポーツ・教育センター「サンボ70」、コーチ変更のトルソワを除籍へ

    © Sputnik / Alexandr Vilf
    スポーツ
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    Sputnik 日本
    https://jp.sputniknews.com/sport/202005077427800/

    モスクワにあるスポーツ・教育センター「サンボ70」のレナート・ライシェフ所長は、同センターに所属し、コーチのエテリ・トゥトベリーゼ氏の指導を受けていたがエフゲニー・プルシェンコ氏の門下に移ることになったフィギュアスケート選手のアレクサンドラ・トルソワ（15）について、「サンボ70」から除籍されると発表した。

    ６日、サイト「Sport24」は、フィギュアスケート欧州選手権で3位だったトルソワがトゥトベリーゼ氏のもとから去り、プルシェンコ氏の指導を受けることになったと報じた。

    プルシェンコ
    © Sputnik / Vladimir Pesnia
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    ライシェフ所長はインスタグラムに「本日、大勢の人がアレクサンドラ・トルソワのコーチ変更について議論している。『サンボ70』の大勢の選手たちと同様、アレクサンドラは同センターで練習しているだけでなく、学校にも通っている。2017年には『サンボ70』をジェーニャ・メドベージェワ（エフゲニア・メドベージェワ）が卒業し、今年はアリーナ・ザギトワが11年生を終了する。トルソワは現在9年生だ。しかし選手が他の場所でトレーニングすることを決定した場合、規約に従って我々はその選手を普通教育学校から除籍しなければならない」と投稿した。

    さらにライシェフ所長は「スポーツ・教育センター『サンボ70』には26種類のスポーツがあるが、フィギュアスケートで起こったようなコーチ変更という不躾な状況に直面したことは一度もなかった。交渉せず、すべての関係者と話し合うこともなくコーチを変更することは、特に国全体が共通の災い（新型コロナの感染拡大）を克服することに集中しているこのような危機的状況のときには、裏切り行為だといえる」と指摘した。

    ライシェ所長によると、コーチ変更についてしかるべき形で合意された唯一のケースがエフゲニア・メドベージェワのコーチ変更だった。

    所長は「ジェーニャ（メドベージェワの愛称）は偉大な選手であり、世界選手権では2度優勝し、オリンピックでは2個の銀メダルを獲得している。我々はジェーニャとその家族と素晴らしい関係を持っている。ジェーニャはロシア、モスクワ、『サンボ70』のために演技し続けている。ジェーニャは世界選手権で銅メダルを獲得した。しかし彼女でさえもコーチを変更したときにはたくさんの困難に直面した」と指摘した。

    トルソワにとって今シーズンは比較的芳しくないものとなった。フィギュアスケートグランプリ（GP）シリーズで2度優勝した後、３つの大会（ＧＰファイナル、ロシア選手権、欧州選手権）でアンナ・シェルバコワとアリョーナ・コストルナヤに敗れて3位という結果に終わった。

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    Сегодня многие обсуждают переход Александры Трусовой к другому тренеру. Саша тренируется в «Хрустальном» 9 лет, в 2016 году перешла в группу к Этери Георгиевне Тутберидзе, нашему выдающемуся наставнику. Благодаря их совместной работе, Трусова в 15 лет - уже двукратная чемпионка мира среди юниоров, дважды выигрывала этапы Гран-при, завоевала бронзу чемпионата Европы. Как и многие спортсмены «Самбо-70», Александра у нас не только тренируется, но и учится в школе. В 2017-м году «Самбо-70» окончила Женя Медведева, в этом году заканчивает 11-й класс Алина Загитова. Трусова сейчас в 9-м классе. Но в случае, если спортсмен решает тренироваться в другом месте, согласно уставу, мы будем обязаны его отчислить из общеобразовательной школы. За 50 лет существования «Самбо-70» мы разработали уникальную систему, при которой наши спортсмены получают максимальную поддержку. В Центре спорта и образования «Самбо-70» 26 видов спорта, но никогда мы не сталкивались с такой некорректной ситуацией с переходами, как в фигурном катании. Всегда решение о переходе спортсмена такого уровня принимается с руководством Департамента спорта, руководством спортивных школ. Ведь именно они на протяжении всей карьеры финансируют спортсменов, организуют тренировки, выезды на соревнования, решают множество вопросов, в том числе и личных. Совершать переход, не проведя переговоров, не обсудив это со всеми заинтересованными сторонами, тем более, в такой критический момент, когда вся страна сосредоточена на преодолении общей беды, можно назвать предательством. Мы уже сталкивались с такими ситуациями. Талант Этери Тутберидзе вызывает у многих зависть, предпринимаются попытки переманить ее учеников. Все знают эти случаи, и видели, что некрасивые уходы не принесли желаемого результата. Единственный раз, когда переход к другому тренеру был согласован как надо - переход Евгении Медведевой. Женя - выдающаяся спортсменка, двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпиады. У нас прекрасные отношения с ней и ее семьей. Она продолжает выступать за Россию, Москву, «Самбо-70». Женя завоевала бронзу ЧМ, но даже ей при переходе пришлось столкнуться с немалыми трудностями. Перемены - всегда непросто.

    Публикация от Ренат Лайшев (@layshev)

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    アレクサンドラ・トルソワ, フィギュアスケート
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