東京五輪　いよいよ開幕式　選手の入場行進スタート

東京五輪の開幕式がスタートした。今回の開幕式はコロナウイルスの感染拡大の中、五輪史上初めて無観客で実施されている。観客席には公式人、ジャーナリストをはじめとするおよそ950人が座り、行進の様子を見守っている。

入場行進には世界205か国からの選手ら、難民選手団が参加している。

入場行進は伝統に従ってオリンピック発祥の地、ギリシャの選手団が先頭を進む。その後に続くのは難民選手団。

It is time for the #Tokyo2020 Parade of Athletes 👋



As is custom, Greece🇬🇷 are the first nation to enter the Olympic Stadium at the #OpeningCeremony #UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympics pic.twitter.com/U09CCsCwtY — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 23, 2021

​開催国の日本の選手団は行進のしんがりを務めるが、その日本のアスリートの前を次の五輪の開催がバトンタッチされるフランス、米国の選手団が進む。

ロシアの選手団はスポーツ仲裁裁判所の決定により制裁が発動されたため、今回の五輪は国旗の使用の国歌斉唱を禁じられたものの、ロシア・オリンピック委員会の旗を掲げることは許可されている。

入場行進では会場に入る前はアスリートらには互いに2メートルの距離をとることが義務付けられ、スタジアムに入った後は、ディスタンスは1メートルにまで縮められている。この他、常時マスク着用が義務付けられた。

開幕式で使われているプラカード、メガフォンは使用後、リサイクルされる。スタジアムから出る際の混雑を避けるために選手らはグループごとにスタジアムを出ることになっている。

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