東京五輪　いよいよ開幕式　選手の入場行進スタート

入場行進には世界205か国からの選手ら、難民選手団が参加している。
The #OpeningCeremony for the #Olympics #Tokyo2020 has officially begun 🎆#UnitedByEmotion | #StrongerTogether pic.twitter.com/N1jXG8SDFM— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 23, 2021
入場行進は伝統に従ってオリンピック発祥の地、ギリシャの選手団が先頭を進む。その後に続くのは難民選手団。
It is time for the #Tokyo2020 Parade of Athletes 👋— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 23, 2021
As is custom, Greece🇬🇷 are the first nation to enter the Olympic Stadium at the #OpeningCeremony #UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympics pic.twitter.com/U09CCsCwtY
The Refugee Olympic Team enter the #Tokyo2020 #OpeningCeremony— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 23, 2021
For the second time in history, the #Olympics will welcome the @RefugeesOlympic Team #UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympics pic.twitter.com/UHcKU59NiU
開催国の日本の選手団は行進のしんがりを務めるが、その日本のアスリートの前を次の五輪の開催がバトンタッチされるフランス、米国の選手団が進む。
ロシアの選手団はスポーツ仲裁裁判所の決定により制裁が発動されたため、今回の五輪は国旗の使用の国歌斉唱を禁じられたものの、ロシア・オリンピック委員会の旗を掲げることは許可されている。
入場行進では会場に入る前はアスリートらには互いに2メートルの距離をとることが義務付けられ、スタジアムに入った後は、ディスタンスは1メートルにまで縮められている。この他、常時マスク着用が義務付けられた。
開幕式で使われているプラカード、メガフォンは使用後、リサイクルされる。スタジアムから出る際の混雑を避けるために選手らはグループごとにスタジアムを出ることになっている。
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