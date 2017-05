スパイサー大統領報道官も同日、記者団に「(トランプ氏が)決断を下したかどうか知らない。近く表明するだろう」とだけ述べた。

離脱決定を批判する宇宙ベンチャーのスペースX最高経営責任者(CEO)のイーロン・マスク氏はツイッターで「協定にとどまるよう、本人にも周りの人にもできるだけの助言はした」と無念さをにじませた。

Don't know which way Paris will go, but I've done all I can to advise directly to POTUS, through others in WH & via councils, that we remain