トランプ大統領、米国による「ダーイシュ（ＩＳ）」指導者殺害の試みが失敗に終わったとしてNew York Timesを非難する

トランプ大統領はツイッターに「誤りを犯したニューヨーク・タイムズは、唯一の最重要指名手配者の1人(バグダディ容疑者)を殺害する米国の試みを失敗させた。彼らのろくでもない議題は国家安全保障よりも重要だ」と投稿した。

この投稿は、その直前に放送されたテレビ局Fox Newsのレポートへの反応である可能性がある。