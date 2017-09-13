トランプ米大統領に第九孫【写真】

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子どもは１２日午前８時１５分（現地時間）に生まれた。子どもの名前はエリック・リュック・トランプ。エリック・トランプ氏が自身のツイッターで発表した。
@LaraLeaTrump and I are excited to announce the birth of our son, Eric "Luke" Trump at 8:50 this morning. pic.twitter.com/b8zRSktcd8— Eric Trump (@EricTrump) 12 сентября 2017 г.
トランプ大統領はツイッターでエリック氏とララ夫人を祝った。
Congratulations to Eric & Lara on the birth of their son, Eric "Luke" Trump this morning! https://t.co/Aw0AV82XdE— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 сентября 2017 г.
エリック・リュック・トランプちゃんはトランプ大統領の第九孫になった。
先の報道によると、英国のエリザベス女王の孫であるウィリアム王子の妻キャサリン妃が、第３子を妊娠したということが明らかになった。
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