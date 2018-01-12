トランプ大統領　コンピューターゲームにしか出てこない戦闘機をノルウェーに「売っちゃった」

トランプ米大統領はノルウェーのエルナ・ソルベルグ首相との合同記者会見で、誤って、コンピューターゲーム上にしか存在しない架空の航空機を米国がノルウェーに売却したと発言してしまった。スプートニク・インターナショナルが報じた。

スプートニク日本

トランプ大統領は「１１月、我々はＦ－５２、Ｆ－３５戦闘機の供給を開始した」と述べ、受注額は１００億ドルと強調した。ところがこのＦ－５２戦闘機は実在しておらず、コンピューターゲーム「コール・オブ・ドューティー：アドヴァンスド・ワーフェア」の中にしか出てこない。

© AP Photo/ Andrew Harnik トランプは自分が天才だと信じたのか？

トランプ大統領はおそらく米国はノルウェーにＦ-３５を５２機供給せねばならないというテキストを読み間違えたものと推測されている。

トランプ大統領の言い間違えにはＳＮＳユーザーらが即座に反応し、「新型機」はどんな外観なのか、ジョークで憶測を飛ばし始めた。

「Ｆ-５２が実在するってのはなかなかイケルなぁ」 と書き込んだのは@APHClarksonさん。同氏はジョークで映画『スターウォーズ』の一場面を大統領の発言テキストに張り込んでいる。

The F-52's capabilities look really impressive pic.twitter.com/WI2DzIaQwt — Alexander Clarkson (@APHClarkson) 10 января 2018 г.

Trump just blurted out the US had sold F-52’s to Norway.



F-52s. An aircraft so secret, even the military hasn’t heard of it.



I, however, was able to secure this highly classified image.



Don’t share. Classified. #F52 pic.twitter.com/6VpFcMm03h — The Hoarse Whisperer (@HoarseWisperer) 10 января 2018 г.

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