トランプ大統領　コンピューターゲームにしか出てこない戦闘機をノルウェーに「売っちゃった」

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トランプ大統領は「１１月、我々はＦ－５２、Ｆ－３５戦闘機の供給を開始した」と述べ、受注額は１００億ドルと強調した。ところがこのＦ－５２戦闘機は実在しておらず、コンピューターゲーム「コール・オブ・ドューティー：アドヴァンスド・ワーフェア」の中にしか出てこない。
トランプ大統領はおそらく米国はノルウェーにＦ-３５を５２機供給せねばならないというテキストを読み間違えたものと推測されている。
© AP Photo/ Andrew Harnik
トランプ大統領の言い間違えにはＳＮＳユーザーらが即座に反応し、「新型機」はどんな外観なのか、ジョークで憶測を飛ばし始めた。
「Ｆ-５２が実在するってのはなかなかイケルなぁ」 と書き込んだのは@APHClarksonさん。同氏はジョークで映画『スターウォーズ』の一場面を大統領の発言テキストに張り込んでいる。
The F-52's capabilities look really impressive pic.twitter.com/WI2DzIaQwt— Alexander Clarkson (@APHClarkson) 10 января 2018 г.
Trump just blurted out the US had sold F-52’s to Norway.— The Hoarse Whisperer (@HoarseWisperer) 10 января 2018 г.
F-52s. An aircraft so secret, even the military hasn’t heard of it.
I, however, was able to secure this highly classified image.
Don’t share. Classified. #F52 pic.twitter.com/6VpFcMm03h
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