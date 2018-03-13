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    ティラーソン米国務長官【アーカイブ写真】米中央情報局（ＣＩＡ）のマイク・ポンペオ長官【アーカイブ写真】

    トランプ大統領、ティラーソン米国務長官をポンペオ氏と交代することを確認

    © REUTERS/ Aaron P. Bernstein © AFP 2018/ Jim Watson
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    トランプ米大統領は、ティラーソン国務長官を更迭し、ポンペオ中央情報局（ＣＩＡ）長官と交代させる。

    スプートニク日本

    トランプ大統領がツイッターに投稿した。トランプ大統領は、仕事に対してティラーソン氏に謝意を表した。

    トランプ大統領　ホワイトハウスの人員入れ替えか？　ＷＳＪ報道
    © Sputnik/ Vladimir Astapkovich
    トランプ大統領　ホワイトハウスの人員入れ替えか？　ＷＳＪ報道
    ＣＩＡ長官には、ジーナ・ハスペルＣＩＡ副長官が就任する。

    ティラーソン氏は昨年２月に米国務長官となった。

    ハスペル氏は、史上初の女性ＣＩＡ長官となる。

    ポンペオ氏は、グアンタナモ湾収容所の閉鎖に反対し、米国家安全保障局(NSA)の元職員エドワード・スノーデン氏によってその存在が明らかとなった米国の市民監視プログラムを支持した。

    米中央情報局（ＣＩＡ）のマイク・ポンペオ長官
    © AP Photo/ Manuel Balce Ceneta
    米ＣＩＡ長官、核戦争勃発の可能性を評価
    ポンペオ氏はスノーデン氏を「裏切者」と呼び、死刑にする必要があると語った。ポンペオ氏は２０１６年１１月１８日、トランプ大統領からＣＩＡ長官に指名され、任命を受諾した。

    同氏は情報委員会の指名承認公聴会で、ロシアは世界における「自国の地位をアグレッシブに回復している」と述べた。またポンペオ氏は、米新政権はロシアへの圧力を強化すべきだとする考えの支持者でもある。

    レックス・ウェイン・ティラーソン氏は、１９５２年３月２３日に米テキサス州で生まれた。長い間、米石油会社エクソンに勤務し、役員などを含む様々なポストに就いた。フォーブス誌の２０１６年「世界で最も影響力のある人物」ランキングでは２４位となった。２０１２年にはロシアのプーチン大統領の指示により、ロシアとの協力の発展及び強化への多大な貢献に対し、友好勲章が授与された。

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    中央情報局, マイク・ポンペオ, レックス・ティラーソン, ドナルド・トランプ, 米国
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