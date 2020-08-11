ホワイトハウス近くで発砲　トランプ大統領が記者会見場を途中退室

トランプ大統領は告げることなく記者会見中に途中退室した。
US President Donald Trump leaves news conference after reports of shooting outside White House https://t.co/VKj77JRawI pic.twitter.com/NLVB70nr2w— BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 10, 2020
その後、会見の場に戻ったトランプ大統領はホワイトハウス近くで発砲事件が起こったことを記者団に明らかにした。
「ホワイトハウス近くで発砲があったが、柵の向こう側だ」とトランプ大統領は発言した。
President Trump says an armed suspect has been shot by the Secret Service outside the White House https://t.co/A5NlxWW6AX pic.twitter.com/kL7Pj0e41g— BBC News (World) (@BBCWorld) August 10, 2020
トランプ大統領は事件の詳細は未確認としつつ、発砲犯は1人で、特殊部隊がすでに確保したという。発砲した男性は負傷している模様。
続けてトランプ大統領は「特殊部隊が捕縛する際に男はケガしたようだ。どうなるか、見てみよう」と語った。
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