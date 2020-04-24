米大統領　金氏の容態についてCNNの質問を一蹴　「君らはフェイクニュース」【動画】

23日の記者会見でトランプ大統領はCNNテレビの質問に対し、「十分だ。続けよう。君らは真実を書かない。それが問題だ。だから次の質問にする」と発言した。CNNテレビの記者が質問の回答を受けていないと食い下がったのに対し、トランプ大統領は「CNNはダメだ、次の質問」と無視する場面がみられた。
CNNの記者は金正恩氏の重篤報道以後、トランプ大統領が北朝鮮側と最近、連絡を取ったかについて確認するため質問を出していた。
トランプ大統領は「CNNはフェイクニュース、私に話しかけるな」と一蹴した。その後、CNNの記者はさらに質問を投げかけたが、トランプ大統領は聞こえない振りを通し、次の質問に移った。
REPORTER: "Can I ask you a question?"— Breaking911 (@Breaking911) April 23, 2020
TRUMP: "No. That's enough."
REPORTER: "But that wasn't my question..."
TRUMP: "The problem is you don't write the truth."
REPORTER: "Can I ask you a question about..."
TRUMP: "CNN is fake news. Don’t talk to me." pic.twitter.com/IUZvF93ZAv
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