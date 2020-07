「もしイエメンが100人の国だったら66人は水と食料がありません」＝国際赤十字社

Si Yemen tuviera 100 habitantes:

80 necesitarían ayuda para sobrevivir.

66 no tendrían apenas para comer.

64 no tendrían acceso a Salud.

58 no tendrían agua limpia.

11 estarían severamente malnutridos.

Pero Yemen no tiene 100 habitantes

