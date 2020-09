孤立したアレクシエーヴィチ　国連にミンスク視察を要請　報道の自由求める

アレクシエーヴィチに加え、ベラルーシ・ジャーナリスト協会のアンドレイ・バストネツ会長と非政府系組織「国境なき記者団」(RSF、本部パリ)のクリストフ・ドロワール事務局長による署名の記事が10日のル・モンド紙に掲載された。記事の中でアレクシエーヴィチは国連総会に対し、「ジャーナリストに対する迫害を確認する」目的で視察団を派遣するよう要請した。

