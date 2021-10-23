登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20211023/9361346.html
国連安保理の対北朝鮮制裁は引き続き有効とすべき＝米国務省
国連安保理の対北朝鮮制裁は引き続き有効とすべき＝米国務省
米国務省のネッド・プライス報道官は、国連安全保障理事会に対し北朝鮮国内の過酷な人道的状況をうけ制裁緩和について検討するよう求めたトマス・キンタナ国連北朝鮮人権状況特別報告者についてコメントした。すべての国が、国連安保理による北朝鮮への制裁決議を遵守すべきだと述べた。 2021年10月23日, Sputnik 日本
2021-10-23T08:47+0900
2021-10-23T08:48+0900
米国
北朝鮮
国連
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/04/17/8338315_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_9ea1ac64018063cfad98d1aa99f6b460.jpg
プライス氏は22日、「北朝鮮に関する国連安保理決議は引き続き有効であり、すべての国連諸国はこれらを遵守する義務がある」と言明した。同日、キンタナ氏は国連安全保障理事会に対し、新型コロナウイルスの感染状況を理由に北朝鮮への制裁措置について検討するよう求めた。国連安全保障理事会は20日、北朝鮮が19日に新型の潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）の発射実験を実施したことを受け、非公開の緊急会合を開いた。しかし、理事国の足並みは揃わず、安保理としての声明は出されなかった。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20211021/9345998.html
北朝鮮
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/04/17/8338315_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_26fb9386acc871dd3233d466b4807035.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
米国, 北朝鮮, 国連

国連安保理の対北朝鮮制裁は引き続き有効とすべき＝米国務省

08:47 23.10.2021 (Updated: 08:48 23.10.2021)
© REUTERS / POOLネッド・プライス報道官
ネッド・プライス報道官 - Sputnik 日本, 1920, 23.10.2021
© REUTERS / POOL
フォローする
米国務省のネッド・プライス報道官は、国連安全保障理事会に対し北朝鮮国内の過酷な人道的状況をうけ制裁緩和について検討するよう求めたトマス・キンタナ国連北朝鮮人権状況特別報告者についてコメントした。すべての国が、国連安保理による北朝鮮への制裁決議を遵守すべきだと述べた。
プライス氏は22日、「北朝鮮に関する国連安保理決議は引き続き有効であり、すべての国連諸国はこれらを遵守する義務がある」と言明した
同日、キンタナ氏は国連安全保障理事会に対し、新型コロナウイルスの感染状況を理由に北朝鮮への制裁措置について検討するよう求めた。
米国と北朝鮮 - Sputnik 日本, 1920, 21.10.2021
米国、北朝鮮への敵意を否定　ただし制裁遂行は更に強化へ
10月21日, 11:27
国連安全保障理事会は20日、北朝鮮が19日に新型の潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）の発射実験を実施したことを受け、非公開の緊急会合を開いた。しかし、理事国の足並みは揃わず、安保理としての声明は出されなかった。
関連ニュース
韓国、北朝鮮のSLBMを迎撃することは可能
北朝鮮の弾道ミサイル発射　専門家らが精察
新型コロナウイルス
国際
日本
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
ディスカッション参加
には、承認または登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
08:47国連安保理の対北朝鮮制裁は引き続き有効とすべき＝米国務省
08:00立・国・連合共闘アピール　首相、経済成長へ農業重視
07:11Windowsのアップデートに有効期限が設定
06:01エメリヤーエンコVSジョンソン戦　ベラトールは日本の高視聴率に期待
05:00エメリヤーエンコの対戦相手が語る　ヒョードルの最も印象的な試合とは
04:33「イカゲーム」　イタリア通信規制庁に放映禁止の請願書　児童に悪影響の懸念
03:30ソニー　PC版『ゴッド・オブ・ウォー』のリリース日を発表
02:20中国の億万長者　マスク着用の指摘に逆切れ　銀行員に紙幣5万枚を手作業で数えるよう要求
01:10サントリー社長　温暖化から地球を救うカギはアジアにあり　CNBC
昨日フィギュア　トルソワのGPラスベガスのフリーは映画『クルエラ』をイメージ
昨日ノルウェーの医師ら　12～15歳の児童への2回目のワクチン接種を推奨せず
昨日韓国への2021年の脱北者数が発表
昨日米国食品医薬品局（FDA）　スプートニクVによってはじめて開発された「ワクチンカクテル」法を認証　ブースターワクチンの「ミックスアンドマッチ」を許可－ロシア直接投資基金
昨日今週のベストショット　10月16日―10月22日
昨日岩田守弘さん外務大臣表彰、ロシアバレエ界で30年以上にわたり活躍　指導者としてまい進
昨日サイバーパンクはもうここに　RGBライト付きRazer Zephyrフェイスシールドが数時間で完売
昨日バイデン米大統領の台湾に関する発言　中国外交部が反発
昨日フィギュアの宇野昌磨選手「チェンを意識できる立場にない」　米国大会直前の記者会見で
昨日ロシアの火薬工場の爆発で16人が犠牲に
昨日スペインの研究者　インフルエンザのように新型コロナ感染が季節性であることを解明