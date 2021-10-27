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岸田首相、「自由で開かれたインド太平洋」実現に向け呼びかけ
岸田首相、「自由で開かれたインド太平洋」実現に向け呼びかけ
日本の岸田文雄首相は27日、東南アジア諸国連合（ASEAN）首脳会議にオンラインで参加し、「自由で開かれたインド太平洋」実現に向け各国に協力を呼びかけた。 2021年10月27日, Sputnik 日本
2021-10-27T13:34+0900
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アジア
岸田文雄
東南アジア諸国連合
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岸田氏は「自由で開かれたインド太平洋」実現に向け、「ASEANと連携して取り組みを力強く推進していく」と語った。また、岸田氏は、日ASEAN協力開始から50周年を迎える2023年に日本で特別首脳会議を開催する考えを示し、「日ASEAN関係を新たなステージに引き上げたい」と意向を表明した。岸田氏は27日、日ASEAN首脳会議のほか、ASEAN+3（日中韓）首脳会議、東アジア首脳会議に出席予定。一連の会議では新型コロナ対応や、ポストコロナにおける経済再生に加え、南シナ海問題や北朝鮮情勢、ミャンマー情勢などの地域情勢に関して意見交換が行われる。関連ニュース
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アジア, 岸田文雄, 東南アジア諸国連合
岸田首相、「自由で開かれたインド太平洋」実現に向け呼びかけ
日本の岸田文雄首相は27日、東南アジア諸国連合（ASEAN）首脳会議にオンラインで参加し、「自由で開かれたインド太平洋」実現に向け各国に協力を呼びかけた。
岸田氏は「自由で開かれたインド太平洋」実現に向け、「ASEANと連携して取り組みを力強く推進していく」と語った。
また、岸田氏は、日ASEAN協力開始から50周年を迎える2023年に日本で特別首脳会議を開催する考えを示し、「日ASEAN関係を新たなステージに引き上げたい」と意向を表明した。
岸田氏は27日、日ASEAN首脳会議のほか、ASEAN+3（日中韓）首脳会議、東アジア首脳会議に出席予定。一連の会議では新型コロナ対応や、ポストコロナにおける経済再生に加え、南シナ海問題や北朝鮮情勢、ミャンマー情勢などの地域情勢に関して意見交換が行われる。