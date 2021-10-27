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フィリピンで11月3日から未成年者への全国的ワクチン接種が開始
フィリピンで11月3日から未成年者への全国的ワクチン接種が開始
フィリピン政府は、11月3日より、12歳から17歳を対象としたコロナウイルスの全国的な予防接種を開始する。27日、同国保健省が声明を発表した。 2021年10月27日, Sputnik 日本
2021-10-27T19:00+0900
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使用されるワクチンはファイザー社とモデルナ社製の製薬となる。15日に同国では併発疾患のある子どものワクチン接種が開始された。現在、フィリピンでは2回のワクチン接種を約260万人が受けている。関連記事
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フィリピンで11月3日から未成年者への全国的ワクチン接種が開始

19:00 27.10.2021
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ワクチン接種 - Sputnik 日本, 1920, 27.10.2021
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フィリピン政府は、11月3日より、12歳から17歳を対象としたコロナウイルスの全国的な予防接種を開始する。27日、同国保健省が声明を発表した。
使用されるワクチンはファイザー社とモデルナ社製の製薬となる。15日に同国では併発疾患のある子どものワクチン接種が開始された。
現在、フィリピンでは2回のワクチン接種を約260万人が受けている。
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