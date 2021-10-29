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日本の鉱工業生産、9月は5.4％低下 半導体不足で自動車減産＝経産省

日本の鉱工業生産、9月は5.4％低下 半導体不足で自動車減産＝経産省

日本の経済産業省は29日に9月の鉱工業生産指数速報を発表。前月比5.4％低下の89.5となり、2020年8月以来の低水準となった。前月比で3カ月連続のマイナス。ロイター通信が報じている。 2021年10月29日, Sputnik 日本

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3カ月連続マイナスの主な要因は、自動車の大幅減産。半導体不足や新型コロナウイルスの感染拡大によりアジア各国からの部材供給が減少し、28.2％と昨年4月以来の大幅な減産となった。自動車以外では、コンベヤーや圧縮機などの汎用・業務用機械が前月比5.7％減。プラスティック製品などが同7.0％の減産となった。一方でポリエチレン、乳液・化粧水、ガソリン・灯油などは増産となった。関連記事

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