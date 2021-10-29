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フェイスブックが名称をMetaへ変更
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フェイスブックのマーク・ザッカーバーグCEOは同社の社名を「Meta」へと変更すると発表した。 2021年10月29日, Sputnik 日本
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ザッカーバーグ氏は年次カンファレンスで「メタバース」カンパニーのプレゼンテーションを行い、「今日から我々はMetaを名乗る」と宣言した。ザッカーバーグ氏はまた、ブルーのリボンのメビウスの帯を新たなロゴとして発表している。関連ニュース
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フェイスブックが名称をMetaへ変更

03:30 29.10.2021 (Updated: 03:38 29.10.2021)
© AP Photo / Tony AvelarFacebook
Facebook - Sputnik 日本, 1920, 29.10.2021
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フェイスブックのマーク・ザッカーバーグCEOは同社の社名を「Meta」へと変更すると発表した。
ザッカーバーグ氏は年次カンファレンスで「メタバース」カンパニーのプレゼンテーションを行い、「今日から我々はMetaを名乗る」と宣言した。
ザッカーバーグ氏はまた、ブルーのリボンのメビウスの帯を新たなロゴとして発表している。
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