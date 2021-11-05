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米国務省がサウジに空対空ミサイルの売却を承認、総額7400億円
米国務省がサウジに空対空ミサイルの売却を承認、総額7400億円
米国務省はサウジアラビアに空対空ミサイルの売却を承認した。総額は6億5000万ドル（約7380億円）に達する。米国防総省が発表した。 2021年11月05日, Sputnik 日本
2021-11-05T11:29+0900
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国務省はサウジアラビアに空対空の中距離ミサイル及び、付属兵器の売却を承認した。総額は6億5000万ドルに達する。発表によると、サウジアラビア政府はミサイル280発に加え、発射装置600基、さらに付随兵器の売却を要請していたという。関連ニュース
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米国務省がサウジに空対空ミサイルの売却を承認、総額7400億円

11:29 05.11.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File米国務省
米国務省 - Sputnik 日本, 1920, 05.11.2021
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米国務省はサウジアラビアに空対空ミサイルの売却を承認した。総額は6億5000万ドル（約7380億円）に達する。米国防総省が発表した。
国務省はサウジアラビアに空対空の中距離ミサイル及び、付属兵器の売却を承認した。総額は6億5000万ドルに達する。
発表によると、サウジアラビア政府はミサイル280発に加え、発射装置600基、さらに付随兵器の売却を要請していたという。
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