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中国・瀋陽市で大雪　116年間の観測史上最大
中国・瀋陽市で大雪　116年間の観測史上最大
中国・遼寧省北東部の瀋陽市を大雪が襲った。9日の現地気象局によると、11月9日8時現在の1時間あたりの降雪量は51ミリ。1905年に観測が開始して以来の最高記録となった。 2021年11月09日, Sputnik 日本
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瀋陽市の大雪は7日から始まり、気象局によると、9日08時00分時点の市内の平均積雪量は34.1センチ。地域によっては41センチにも上る。先週末、中国の北部および北東部は大雪に見舞われた。内モンゴル自治区、山西、河北、遼寧、吉林、北京、天津、その他複数の地域で観測されている。関連ニュース
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中国・瀋陽市で大雪　116年間の観測史上最大

19:30 09.11.2021 (Updated: 20:38 09.11.2021)
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Снегопад в Шеньяне - Sputnik 日本, 1920, 09.11.2021
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中国・遼寧省北東部の瀋陽市を大雪が襲った。9日の現地気象局によると、11月9日8時現在の1時間あたりの降雪量は51ミリ。1905年に観測が開始して以来の最高記録となった。
瀋陽市の大雪は7日から始まり、気象局によると、9日08時00分時点の市内の平均積雪量は34.1センチ。地域によっては41センチにも上る。
先週末、中国の北部および北東部は大雪に見舞われた。内モンゴル自治区、山西、河北、遼寧、吉林、北京、天津、その他複数の地域で観測されている。
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