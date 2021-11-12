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https://jp.sputniknews.com/20211112/9488942.html
スターリンのひ孫がホームレスに、モスクワ【写真】
スターリンのひ孫がホームレスに、モスクワ【写真】
ソ連の独裁者、ヨシフ・スターリンのひ孫、セリム・ベンサード氏が父親と喧嘩した末に家を追い出され、事実上の上ホームレスとなった。消息筋がテレビ局「360」の取材で明らかにした。 2021年11月12日, Sputnik 日本
2021-11-12T12:47+0900
2021-11-12T12:47+0900
ロシア
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消息筋によるとスターリンのひ孫は父親のホシン・ベンサード氏（アルジェリア系）に勘当され、自家用車に寝泊まりしているという。ベンサード氏が発表した書籍を巡り、父親との間でトラブルに発展したとのこと。消息筋は次のようにコメントしている。また、スターリンのひ孫はマンションの所有権をめぐり、父との間で対立が絶えなかったと言う。関連ニュース
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スターリンのひ孫がホームレスに、モスクワ【写真】

12:47 12.11.2021
© AP PhotoГенералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин
Генералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин - Sputnik 日本, 1920, 12.11.2021
© AP Photo
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ソ連の独裁者、ヨシフ・スターリンのひ孫、セリム・ベンサード氏が父親と喧嘩した末に家を追い出され、事実上の上ホームレスとなった。消息筋がテレビ局「360」の取材で明らかにした。
消息筋によるとスターリンのひ孫は父親のホシン・ベンサード氏（アルジェリア系）に勘当され、自家用車に寝泊まりしているという。
ベンサード氏が発表した書籍を巡り、父親との間でトラブルに発展したとのこと。
消息筋は次のようにコメントしている。
ベンサードは作家のラナ（ラナ・パルシナ）と共作で発表した書籍の刊行を巡り、父親との関係を非常に悪化させました。
また、スターリンのひ孫はマンションの所有権をめぐり、父との間で対立が絶えなかったと言う。
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