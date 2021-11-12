スターリンのひ孫がホームレスに、モスクワ【写真】

Вы не поверите, но правнук Иосифа Сталина стал бомжом! При этом потомок советского диктатора ещё и глухонемой. Зовут же правнука экзотично: Селим Бенсаад (его отец — алжирец). Арабский папаша и выгнал 50-летнего сталиненка из квартиры в Москве. https://t.co/VMZJ7jnak1 pic.twitter.com/hbNEedc1Ha