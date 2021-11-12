スターリンのひ孫がホームレスに、モスクワ【写真】
© AP PhotoГенералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин
© AP Photo
ソ連の独裁者、ヨシフ・スターリンのひ孫、セリム・ベンサード氏が父親と喧嘩した末に家を追い出され、事実上の上ホームレスとなった。消息筋がテレビ局「360」の取材で明らかにした。
消息筋によるとスターリンのひ孫は父親のホシン・ベンサード氏（アルジェリア系）に勘当され、自家用車に寝泊まりしているという。
Вы не поверите, но правнук Иосифа Сталина стал бомжом! При этом потомок советского диктатора ещё и глухонемой. Зовут же правнука экзотично: Селим Бенсаад (его отец — алжирец). Арабский папаша и выгнал 50-летнего сталиненка из квартиры в Москве. https://t.co/VMZJ7jnak1 pic.twitter.com/hbNEedc1Ha— CzarTV (@Empire1721) November 9, 2021
ベンサード氏が発表した書籍を巡り、父親との間でトラブルに発展したとのこと。
Правнук Сталина стал бомжом— InBusiness.kz (@Inbusiness_kz) November 9, 2021
Прямой правнук Иосифа Сталина глухонемой Селим Бенсаад стал бомжом. Он вынужден ночевать в своем автомобиле. Отец Селима алжирец Хосин Бенсаад фактически выгнал его на улицу, сменил замки и пытается завладеть дорогой квартирой…https://t.co/haAlRLwn27 pic.twitter.com/nOBduGWLqn
消息筋は次のようにコメントしている。
ベンサードは作家のラナ（ラナ・パルシナ）と共作で発表した書籍の刊行を巡り、父親との関係を非常に悪化させました。
また、スターリンのひ孫はマンションの所有権をめぐり、父との間で対立が絶えなかったと言う。
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